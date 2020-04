Na BR-153, tráfego de veículos diminuiu entre 25% e 30% desde o início da quarentena

publicado em 17/04/2020

(Foto: Reprodução/ Diário da Região)

O número de acidentes, mortes e feridos nas rodovias da região caiu desde o início da quarentena no Noroeste paulista. Os dados obtidos pelo Diário com base em levantamentos feitos pelas polícias rodoviárias Estadual e Federal mostram que houve redução de 44% de acidentes nas rodovias da região, entre os dias 21 de março e 13 de abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. A redução é explicada pelo isolamento social que reduziu o tráfego de motoristas pelas rodovias da região.

De acordo com os dados, nos primeiros vinte dias de quarentena na região, foram 47 acidentes nas rodovias do Noroeste paulista, contra 85 acidentes registrados no mesmo período do ano passado. Similarmente, houve redução do número de vítimas: 105 em 2019 e 64 neste ano. Uma redução de 39%.

Segundo o tenente da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) Rodrigo Monteiro Alves, a maior parte dos acidentes que acontecia na rodovia Washington Luis (SP-310), no perímetro urbano de Rio Preto, no final da tarde, pode explicar a redução. "Tínhamos muitos acidentes de colisões traseiras no horário de pico. E esse número foi o que mais diminuiu", destacou.

Dados da Triângulo do Sol, que administra a SP-310, mostram queda no tráfego de veículos na rodovia. Segundo a concessionária, entre Santa Adélia e Mirassol, a redução foi de 46% no tráfego ao comparar com o período antes da quarentena. Já na BR-153, entre Icém e Ubarana, de acordo com monitoramento realizado pela Triunfo Transbrasiliana, houve redução de até 30% do tráfego de veículos.

Diferentemente das rodovias estaduais, em que caiu quase pela metade o número de acidentes, de 72 para 35, na BR-153, o número permaneceu estável, de 13 acidentes no ano passado para 12 neste ano. "Apesar da redução do número de veículos rodando, existe uma manutenção no número de acidentes. Apesar disso, não houve diminuição do efetivo de agentes nas estradas durante a quarentena. Em algumas ocasiões até houve necessidade de aumento de efetivo", pontuou o policial Andrei Milton.

Também houve diminuição do número de autuações na BR-153 durante a quarentena. Segundo a PRF, no começo de março, entre os dias 1 e 10, foram 378 autuações aplicadas na BR; já entre 29 de março e 7 de abril, quando a quarentena já estava em vigor, foram 155 autuações na rodovia federal.

Com a reabertura parcial do comércio nesta quarta-feira, 16, os policiais reforçaram o discurso de cuidados na estradas. "Vamos continuar colocando as viaturas nos pontos estratégicos e a fiscalização continua. Esperamos que os motoristas redobrem os cuidados nas estradas", destacou o Tenente da PRE Monteiro.



