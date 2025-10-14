Melhorias foram realizadas com recursos próprios e visam oferecer mais conforto, segurança e dignidade à população em momentos de despedida

publicado em 04/11/2025

Lideranças de diversas áreas da cidade participaram das entregas das obras em Álvares Florence (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs velórios municipais desempenham um papel fundamental nas cidades, especialmente para a população que mais precisa. Esses espaços públicos representam não apenas um local físico para as despedidas, mas também um ambiente de acolhimento e respeito diante de um dos momentos mais delicados da vida: a perda de um ente querido. Por isso, na tarde de quinta-feira (30), foi inaugurada a reforma do Velório Municipal da cidade de Álvares Florence e entregue a nova iluminação do Cemitério Municipal. O evento contou com a presença de lideranças de diversas áreas da cidade, que foram recebidas pelo prefeito Adilson Leite e pela primeira-dama Neusa Leite. Entre os presentes estavam vereadores, secretários municipais e outros representantes da comunidade.Durante a cerimônia, o chefe do Poder Executivo Municipal explicou que a obra era necessária, já que o espaço não passava por reformas há mais de 12 anos. O local foi completamente revitalizado: recebeu nova pintura, substituição de portas e louças dos banheiros, correção de problemas de infiltração, troca de mobiliário, serviços de jardinagem e paisagismo, além de melhorias no teto e troca do forro.“Fizemos as melhorias que o espaço precisava. Então estamos felizes de entregar o espaço para a população. Aqui é um local de respeito, de oração, em que as pessoas vêm se despedir dos entes queridos; portanto, é um espaço que merecia essas melhorias”, destacou o gestor público.Em relação à iluminação do Cemitério Municipal, Adilson destacou que o local nunca havia contado com esse tipo de estrutura, mas que a instalação é fundamental para garantir segurança e visibilidade em eventuais situações noturnas. Ele também ressaltou que o serviço contribui para afastar atos de vandalismo. “A nossa administração busca sempre deixar os prédios públicos bem seguros e organizados”, afirmou.As duas obras foram executadas com recursos próprios do município. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Álvares Florence também concluiu a obra de revitalização do velório do distrito de Boa Vista dos Andradas. O espaço passou por reformas estruturais e de infraestrutura, com o objetivo de oferecer mais conforto e melhores condições de uso à população local. A intervenção incluiu melhorias nas instalações, adequação de ambientes e atualização dos serviços, garantindo um local mais adequado para a realização de cerimônias de despedida.