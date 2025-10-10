Reconhecimento reforça o padrão de qualidade, segurança e humanização que marca a atuação da cooperativa na região

publicado em 31/10/2025

Marcelo Lucio de Lima, presidente do Conselho de Administração da Unimed Rio Preto, recebeu o prêmio em nome da cooperativa (Foto: Divulgação)

A Unimed São José do Rio Preto foi reconhecida com o Prêmio Líderes Regionais 2025, promovido pelo LIDE Noroeste Paulista, na categoria Serviços, que destaca as empresas com excelência em gestão e qualidade na prestação de serviços.A cooperativa conquistou o prêmio pelo destaque nacional em qualidade assistencial, estrutura própria e compromisso com o cuidado humanizado. Anualmente, realiza mais de 4 milhões de procedimentos em infraestrutura própria distribuída em cinco municípios estratégicos, São José do Rio Preto, Olímpia, Jales, Votuporanga e Fernandópolis, além da expansão recente com seis novos laboratórios.Mantendo o mais alto padrão de qualidade e segurança do país, o Complexo de Saúde da Unimed Rio Preto possui acreditação ONA Nível 3 de Excelência em Gestão, que representa o mais elevado padrão brasileiro em segurança e humanização.Em 2025, a cooperativa também foi reconhecida pelo Instituto IBRC como Melhor Empresa Amiga do Cliente e conquistou as certificações de Ouvidoria de Excelência e Lugar Incrível para Trabalhar, reafirmando seu compromisso com a satisfação dos clientes e o bem-estar dos colaboradores.“Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho construído com dedicação e propósito. Cuidar das pessoas é a nossa missão, e ver esse cuidado ser reconhecido pelo LIDE e pela comunidade reforça que estamos no caminho certo, oferecendo excelência, inovação e acolhimento em cada atendimento”, afirma Marcelo Lucio de Lima, presidente do Conselho de Administração da Unimed Rio Preto.O Prêmio Líderes Regionais, oferecido pelo LIDE Noroeste Paulista, homenageia empresas e executivos que se destacam por seus resultados, gestão e impacto positivo na região.