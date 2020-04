Criança estava deitada na cama, quando escorpião a picou; menino foi levado para a Santa Casa de Araçatuba (SP)

publicado em 10/04/2020

(Foto: TV Tem)

Um menino de 6 anos morreu nesta quinta-feira (9) depois de ser picado por um escorpião em Castilho (SP).De acordo com a prefeitura, a criança estava na cama dela quando foi picada na região do rosto. A mãe dela mexeu na coberta que ela usava e encontrou o escorpião. O incidente foi registrado na terça-feira (6).O menino foi socorrido para o pronto-socorro de Castilho e depois transferido para a Santa Casa de Andradina (SP).Posteriormente, ele precisou ser levado para a Santa Casa de Araçatuba (SP), onde ficou internado e morreu.O enterro da vítima está marcado para esta quinta-feira (9) no Cemitério Municipal de Castilho.Em nota, o Executivo lamentou o incidente e afirmou que finalizou a limpeza de bueiros em toda cidade.*G1.com