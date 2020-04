Ninguém ficou ferido com o incidente

Uma empresa de reciclagem ficou parcialmente destruída após um incêndio registrado na tarde deste domingo, dia 26, no Parque Industrial II em Fernandópolis.Ninguém ficou ferido com o incidente, Polícia Militar e homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para garantir a segurança e evitar que o fogo se alastrasse e não atingir casas próximas ao local.O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, esteve no local para avaliar o caso, pois o prédio onde funciona a reciclagem é da Prefeitura e está cedido a uma associação de trabalhadores.Não se tem prestação dos prejuízos causados, o que deu motivo ao incêndio está sendo investigada pelas autoridades da cidade.*Região Noroeste