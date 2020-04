Homem foi encontrado de bicicleta com caixas que tinham duas televisões; ele negou o furto e disse que tinha achado no lixo, mas os guardas reconheceram o homem pelas câmeras de segurança

publicado em 07/04/2020

A central de operações da Guarda Municipal conseguiu registrar imagens. (Foto: Reprodução)

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (6) após furtar uma escola municipal no bairro Jardim América, em Araçatuba (SP).De acordo com a polícia, a central de operações da Guarda Municipal conseguiu registrar imagens do homem arremessando do prédio da escola para a rua duas caixas. Com isso, os guardas foram até o local.Ainda pelo bairro, o homem foi encontrado de bicicleta com as caixas que tinham duas televisões. Ele negou o furto e disse que tinha achado no lixo, mas os guardas reconheceram o homem pelas imagens.A direção da escola foi comunicada e o homem deve passar por audiência custódia para saber se responderá pelo crime preso ou em liberdade.Fonte: G1