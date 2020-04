Exame foi feito em um laboratório particular da cidade vizinha e agora vai para a contraprova

publicado em 02/04/2020

Uma mulher de 47 anos é a segunda paciente infectada na cidade vizinha

Da redação

O segundo caso positivo de coronavírus em Fernandópolis foi confirmado na manhã desta quinta-feira, 2. É uma mulher, de 47 anos, que fez o exame em um laboratório particular e, segundo informações, passa bem e está em isolamento domiciliar. Um segundo exame realizado pelo mesmo laboratório, de um homem de 68 anos, deu negativo.

O primeiro caso positivo em Fernandópolis foi confirmado no dia 25 de março. O Comitê Epidemiológico instalado na cidade já foi comunicado desse segundo exame positivo e deve pedir contraprova, a exemplo do que ocorreu no primeiro caso, de um homem de 55 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Fernandópolis tem 26 casos suspeitos aguardando resultado do Instituto Adolfo Lutz.