O exame colhido da jovem Natalia Mariana, de apenas 21 anos, que morreu no último dia 31 com suspeita de coronavírus, deu negativo para a doença

publicado em 08/04/2020

. O resultado da vítima, que era de Ouroeste, foi divulgado nesta quarta-feira (8), pelo Instituto Adolfo Lutz (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoFernanda@acidadevotuporanga.com.brO exame colhido da jovem Natalia Mariana, de apenas 21 anos, que morreu no último dia 31 com suspeita de coronavírus, deu negativo para a doença. O resultado da vítima, que era de Ouroeste, foi divulgado nesta quarta-feira (8), pelo Instituto Adolfo Lutz.Natalia apresentou sintomas como febre, falta de ar e dores, quando deu entrada no pronto socorro local. Ela era portadora de comorbidades como anemia falciforme, doença diagnosticada na jovem desde seu nascimento.Devido à gravidade dos sintomas, ela foi transferida na segunda-feira dia 30 para a Santa Casa de Fernandópolis, por conta da notificação e suspeita para o coronavírus, ela foi conduzida para o setor de infectologia e acabou não resistindo aos sintomas.Por causa da suspeita até então não confirmada, os médicos seguiram o protocolo indicado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) e não permitiram a realização do velório, a fim de não ocorrer possíveis transmissões.