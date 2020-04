Determinação vale a partir da próxima segunda-feira, 27

publicado em 20/04/2020

Terminal urbano de São José do Rio Preto (Foto: Johnny Torres)

Usuários do transporte público de Rio Preto deverão usar máscaras a partir da próxima segunda-feira, 27. A medida, que é obrigatória, foi anunciada pelo prefeito Edinho Araújo nesta segunda-feira, 20, em transmissão ao vivo no Facebook."Seguindo a orientação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus de São José do Rio Preto, anuncio também que a partir de segunda-feira, 27, todos os usuários do transporte coletivo deverão usar máscaras, podendo ser caseiras, feitas de tecido", afirmou. Segundo Edinho, o uso de máscaras também será obrigatório no terminal urbano. "É uma medida para evitar que o vírus se alastre no ambiente onde as pessoas ficam próximas", afirmou.Nesta segunda, o prefeito anunciou que será prorrogado até o dia 10 de maio o decreto de isolamento social no município.*Diário da Região