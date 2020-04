Veja quais estabelecimentos poderão abrir a partir desta quarta-feira, 15

publicado em 15/04/2020

O prefeito de Rio Preto assinou nesta quarta-feira, 15, decreto que altera as regras sobre o funcionamento do comércio, da indústria e dos prestadores de serviço previstos em decreto anterior.



O novo decreto autoriza o funcionamento de algumas atividades, como óticas, bancas de jornais, escritórios de advocacia, lojas de materiais para construção, lavanderias, hotéis, estacionamentos, lojas de produtos agropecuários, consultórios e serviços odontológicos, assistência técnica de produtos eletrônicos e comércio de peças e acessórios para carros e bicicletas.



Barbearias e salões de cabeleireiros poderão funcionar, desde que seja feito o agendamento de clientes e que os atendentes utilizem as máscaras especiais N 95. Os comércios de alimentos, como bares, lanchonetes e restaurantes também poderão funcionar com atendimento presencial, desde que não haja consumo no local.



Casos de Covid-19 em Rio Preto



Rio Preto tem, até esta quarta-feira, 15, 58 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes diagnosticados com a doença, 26 são considerados curados. A cidade tem 666 casos descartados e 63 que ainda aguardam resultados de exames.



*Diário da Região