Caso aconteceu na noite de segunda-feira, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto

publicado em 28/04/2020

Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto (Foto: Mara Sousa)

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 27, com 46 porções de maconha escondidas dentro do estômago. O detento estava voltando para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) depois de ter saído para trabalhar.Segundo informações do boletim de ocorrência, ao passar pelo scanner corporal, houve a constatação de que algo estaria em seu estômago. O detento correu para o interior do presídio, foi até uma das quadras do local e começou a vomitar substâncias que aparentavam ser droga.O detento foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré e, em seguida, encaminhado ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto para constatar se ainda havia alguma substância em seu corpo.O detento responderá pelo crime de tráfico de drogas.*Diário da Região