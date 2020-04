Os deputados falaram dos efeitos da quarentena na economia

publicado em 29/04/2020

Deputados da região debateram por mais de duas horas os impactos do coronavírus na economia local. (Foto: Itamar Borges)

Por quase duas horas, os deputados estaduais Itamar Borges (MDB) e Carlão Pignatari (PSDB), e os federais Geninho Zuliani (DEM) e Luiz Carlos Motta (PL) falaram dos efeitos da quarentena na economia, mas também dos projetos para estimular a retomada das atividades empresariais e do consumo num cenário de pós-pandemia, durante live promovida pelo LIDE Rio Preto, no início da tarde ontem, para debater o tema “Impacto da Covid-19.

Presidido pelo executivo e apresentador Marcos Scaldelai, o LIDE Rio Preto congrega cerca de 150 associados entre empresários de Rio Preto e região. O grupo está preocupado com a situação econômica após o fim da pandemia.

“Se o poder público não gerar moeda, não fizer os investimentos em infraestrutura e oferecer crédito aos empresários, vamos ter, com certeza, dificuldades para a retomada”, resumiu Itamar em uma posição convergente entre parlamentares da região.

Itamar destacou ainda que a região noroeste deve ser especialmente beneficiada com a flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo, de acordo com medidas que serão anunciadas pelo governo estadual no próximo dia 8 de maio.