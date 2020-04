Decreto foi publicado na terça, mas só nesta quinta é que as barreiras serão instaladas

publicado em 08/04/2020

Entradas da cidade foram fechadas e o aluguel de ranchos proibido pela Prefeitura (Governo do Estado)

O decreto editado na terça-feira, 7, pelo prefeito de Cardoso, Jair Cesar Nattes (PSD), o Tucura, determinou o fechamento dos trevos que dão acesso a área central da cidade, com exceção do trevo principal, a implantação de barreiras sanitárias no município, bem como a proibição de locação de ranchos e casas de veraneio até o próximo dia 22. As barreiras serão instaladas nesta quinta-feira, 9.

O documento ainda traz uma série de medidas mais rígidas aos estabelecimentos comerciais que estão em funcionamento, além da autorização para a interceptação de veículos de outras cidades.

“Para o atendimento necessário a implementação da Barreira Sanitária, o pessoal envolvido fica autorizado a atuar na interceptação, inspeção, fiscalização e desinfecção de veículos de cargas e passageiros. A Vigilância Sanitária, fica autorizada a inspecionar todo e qualquer veículo público ou privado, quando da entrada no território do município a fim de averiguar a existência de passageiros com sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. A equipe de saúde está autorizada a proceder, se necessário, à medição da temperatura dos passageiros e realizar a desinfecção de todo e qualquer veículo, utilizando-se dos meios adequados”, diz o decreto.

No decreto ainda consta a proibição do acesso de visitantes, turistas, pescadores demais pessoas que não justificarem o motivo de acesso ao município.