publicado em 23/04/2020

Barreira sanitária segue, mas comércio está liberado em horários delimitados

O prefeito de Cardoso, César Nattes, mais conhecido como “Tucura”, assinou na quarta-feira (22) um novo decreto municipal autorizando a abertura do comércio, não reconhecido como atividade essencial, no horário das 10h às16h, desde que respeitem algumas medidas de segurança. As determinações passam a valer a partir desta quinta-feira (23).

De acordo com o documento, os estabelecimentos deverão obedecer uma série de normas, como o atendimento na forma escalonada, ou seja, com atendimento presencial interno, autorizando-se o acesso de no máximo quatro pessoas por vez, com apenas uma porta de ingresso, devendo os frequentadores bem como os funcionários estar fazendo uso de álcool em gel, máscaras e pano embebecido em água sanitária para desinfecção dos calçados.

Aos estabelecimentos de comércio de alimentos, como restaurantes, pizzarias e afins continuam autorizados apenas no sistema de drive thru, delivery, ou retirada no local. O consumo no local segue vedado.

Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço deverão adotar ainda as seguintes medidas: fornecer para seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção, bem como disponibilizar espaços para a higienização pessoal e do ambiente, orientando a todos a forma correta de utilização do acessório; manter local apropriado com água e sabão para higienização das mãos de clientes e colaboradores; disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e colaboradores; divulgar por meio de cartazes, informações acerca do Covid-19 e das medidas de prevenção; manter os aparelhos de ar condicionado limpos e higienizados; manter, no mínimo uma janela aberta para renovação do ar no ambiente; e higienização no início das atividades e após cada uso, as plataformas dos locais de toques como carrinhos, maquinas de cartão, balcões e mesas.