publicado em 06/03/2020

Caminhonete capotou em rodovia de Tanabi — Foto: Arquivo Pessoal

Três pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que estavam capotar, na Rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi (SP), na tarde desta sexta-feira (6).De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros disseram que o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou diversas vezes até parar no acostamento.A condutora, que ficou presa às ferragens, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Tanabi. Os passageiros também foram levados para o mesmo hospital, mas com ferimentos leves.O trânsito no local do acidente não precisou ser interditado e fluí normalmente. A Polícia Civil investigará as causas do acidente.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba