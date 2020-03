As escolas municipais atenderão normalmente até sexta-feira, dia 20 de março, para os pais que precisam se organizar

publicado em 16/03/2020

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, a Prefeitura de Valentim Gentil, através da Secretaria Municipal de Educação informa que suspenderá as atividades nas escolas municipais, gradualmente. A decisão foi tomada devido ao avanço do novo coronavírus no mundo, no país e no Estado de São Paulo.As escolas municipais atenderão normalmente até sexta-feira, dia 20 de março, para os pais que precisam se organizar. A recomendação é para que aqueles que puderem, não enviem os filhos para escola. A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, todas as escolas municipais estarão fechadas.O transporte escolar dentro do município também será interrompido, bem como para estudantes de outras cidades, como Votuporanga e Fernandópolis, que tiveram as aulas canceladas.No município, há um caso SUSPEITO. Um homem de xxx anos que mora em São Paulo, veio para o município na casa de familiares, teve contato com uma paciente na Capital Paulista que teve o caso confirmado de coronavírus. É importante ressaltar que o homem está sendo monitorado e segue em isolamento domiciliar, sem contato com familiares. O exame foi colhido no último sábado (14), e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. O resultado, atualmente, tem prazo de 5 a 7 dias úteis para ficar pronto.Dúvidas ou mais informações, os pais devem entrar em contato com a secretaria da escola onde os filhos estão matriculados.