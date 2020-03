Alunos da Universidade Brasil podem ser transferidos para Votuporanga

publicado em 31/03/2020

A operação foi deflagrada em agosto do ano passado (Foto: Divulgação PF)

A operação “Vagatomia”, deflagrada pela Polícia Federal em agosto do ano passado, culminou, ontem, 31, na desativação do curso de medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis. As investigações apuram irregularidades na concessão de bolsas em programas federais como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Financiamento Estudantil), além da venda de vagas no curso e fraude no Revalida.

A portaria, que é assinada pelo secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ricardo Braga, determina a aplicação da penalidade de desativação do curso de bacharelado em medicina na Universidade Brasil, bem como a proibição de ingresso de novos estudantes; entrega de registros e documentos acadêmicos aos estudantes; e a oferta final de disciplinas e transferência de estudantes.

“Na hipótese de constatação da impossibilidade de transferência dos estudantes para outra instituição, a Universidade Brasil continuará a oferta do curso de Bacharelado em Medicina até sua conclusão, visando resguardar o direito dos estudantes matriculados”, diz o documento, que ainda resguarda o direito a recurso no prazo de 30 dias.