publicado em 20/03/2020

UPA de Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Um homem que morreu no início da tarde desta sexta-feira, dia 20, ao dar entrada na UPA de Fernandópolis não tem nenhum relação a casos de Coronavírus. Os esclarecimentos do fato foi feitos pela Prefeitura de Fernandópolis.O paciente de 66 anos, provavelmente foi vítima de broncoaspiração, ou seja teria, engasgado com algum tipo de alimento, posteriormente provocando a parada cardiorrespiratória ainda dentro da viatura do Samu.Na UPA foram realizados oito ciclos de adrenalina, na tentativa de reanimar o paciente, sem êxito, resultando no óbito do paciente.Fonte: Região Noroeste