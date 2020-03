Decisão tomada após cuidadoso acompanhamento

publicado em 19/03/2020

A abertura para visitação do parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, conforme as recomendações das autoridades de saúde (Foto: Reprodução/Internet)

Da RedaçãoO parque aquático Thermas dos Laranjais informou nesta quinta-feira, que está suspensa a visitação de suas instalações por 30 dias, a partir do dia 19 de março, data que segundo a diretoria do Thermas pode ser prorrogada. Decisão tomada após cuidadoso acompanhamento, avaliação dos boletins emitidos pelos órgãos oficiais de saúde e de toda a condição de pandemia que o mundo se encontra.A diretoria apontou. "Neste momento, esta é a melhor forma de contribuir para a contenção do coronavírus (COVID-19), apesar de não haver evidências de que o vírus sobreviva ao cloro presente nas piscinas, a decisão visa proteger a população olimpiense, bem como os colaboradores, parceiros e turistas em tempos de pandemia."A abertura para visitação do parque seguirá acompanhando os boletins e avaliará, conforme as recomendações das autoridades de saúde, o melhor momento de retomar as atividades. Ainda aos que adquiriram ingressos e desejam reagendar ou solicitar reembolso, existem canais on-line do parque que estão disponíveis para as solicitações.