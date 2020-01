A gravação será feita hoje, em show na boate Bartolomeu JK, em Rio Preto

publicado em 23/01/2020

Em seu primeiro DVD, Joab não deixa de reverenciar o forró nordestino que marca suas origens Foto: Divulgação

Depois de mais uma DR (discussão de relação), homem diz para a mulher que quer vê-la bem longe. Ela segue à risca seu pedido e compra uma passagem para o próximo avião que sai da cidade. Arrependido, ele invade o aeroporto e corre contra o tempo para impedir que ela vá embora.



Esse enredo, que você já deve ter visto muito em filmes de Hollywood e novelas da Globo, é contado na música "Comandante", uma das composições do cantor sertanejo Joab que farão parte do primeiro DVD de sua carreira. A gravação será feita hoje, em show na boate Bartolomeu JK, em Rio Preto.

O registro ao vivo é a aposta desse sergipano de Lagarto radicado em Votuporanga para voar ainda mais alto em sua carreira na música. "2020 é o ano da decolagem, de subir novos degraus naquilo que venho galgando há muito tempo. Muitas coisas boas vão rolar com esse DVD", comenta Joab em entrevista ao Diário da Região.

Além de "Comandante", ele também assina a letra de "Sinaleiro", outra canção inédita que fará parte do DVD. Segundo o cantor, a história da música é baseada numa situação verídica vivida pelo amigo de Tiago Andrade, um dos parceiros da composição: o rapaz deixa a "ficante" em casa depois de um programinha romântico, mas, ao retornar para sua residência, para no semáforo e flagra a "crush" no carro de outro rapaz.

Além das duas composições, o registro ao vivo de Joab contará com mais sete canções assinadas por diferentes parceiros, nomes de Rio Preto e Goiânia que se tornaram amigos ao longo da trajetória do cantor. O repertório ainda traz um poutpourri com músicas sertanejas de gente consagrada, de Tonico & Tinoco a Bruno & Marrone, e outro com clássicos do forró nordestino, estilo musical que marcou as origens de Joab como cantor.

"Não há como negar que o forró influencia a minha carreira na música sertaneja. E isso se dá principalmente no palco, no jeito que interajo com o público, que é um jeito bem nordestino. Por mais que a gente evolua, mude o rumo, nossas raízes nunca serão esquecidas", destaca o cantor, que já lançou um disco e um punhado de singles.

O show que dará vida ao DVD contará com a participação especial do cantor Israel Novaes e do comediante e youtuber Fidelis Falante, que comanda o canal "Talk Show do Pobre". Quem também marca presença é a dupla João Neto & Daniel, de Rio Preto, que Joab tem um carinho especial por conta das origens nortistas. "Nós compartilhamos da mesma luta", diz o cantor a respeito dos amigos sertanejos.

Fonte: Diário da Região