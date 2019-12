O evento gratuito e aberto a comunidade terá inicio às 22h e será realizado no Parque da Cidade – a Chopplândia

publicado em 09/12/2019

O ano de 2020 vai começar com muita animação em Valentim Gentil. A prefeitura promoverá no dia 31 de dezembro, show com Marcos Paulo e Marcelo para comemorar a chegada do novo ano. O evento gratuito e aberto a comunidade terá inicio às 22h e será realizado no Parque da Cidade – a Chopplândia.O show será promovido pela Prefeitura de Valentim Gentil, que pelo terceiro ano consecutivo realiza o evento na virada de ano. “Nas últimas edições milhares de pessoas se reuniram para festejar a chegada do ano novo, e esperamos que a nossa população tenha momentos de lazer com toda a família e comemore a chegada de 2020”, disse o prefeito Adilson Segura.Além do show com Marcos Paulo e Marcelo terá queima de fogos. “Além de trazer entretenimento para toda população, fomenta ainda o turismo e movimenta a economia local. Já fica o convite para toda família”, convidou Adilson.Marcos Paulo (filho do Milionário) e Marcelo (afilhado musical do José Rico) formam desde 2008 a dupla que é a continuidade do legado, história, repertório e sucessos de Milionário & José Rico.