publicado em 21/11/2019

Caminhão capotou em rodovia de Itapura — Foto: Reprodução/TV TEM

Uma carreta carregada com placas de madeira prensada capotou na Rodovia Gerson Dourado de Oliveira, no trecho de Itapura (SP), nesta quinta-feira (21). O veículo pesado ficou com as rodas para cima.Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista dormiu ao volante, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e só parou no barranco.O acidente aconteceu durante a madrugada e a pista ficou parcialmente interditada por causa do caminhão e as placas de madeira que ficaram no acostamento.O motorista foi levado pelos bombeiros para o Hospital Regional de Ilha Solteira onde está em observação e passa bem.