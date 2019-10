lém do grupo ‘Discopraise’, o Valentim Gospel 2019 contará com a participação especial do Coral Elyon

publicado em 29/10/2019

Estão à frente da banda Discopraise de Brasília Clayton Olee (vocalista), Cláudio Gomez (pianos) e Jota Albuquerque (baixo) (Foto: Divulgação)

No dia 16 de novembro, a partir das 20h, a praça central de Valentim Gentil será palco para a sétima edição do Valentim Gospel. O evento terá como atração principal o grupo ‘Discopraise’, renomada banda cristã contemporânea do Distrito Federal.O evento gratuito e aberto a comunidade, é promovido pela Prefeitura de Valentim Gentil, organizado pela AMEV – Associação de Ministros Evangélicos de Valentim Gentil e tem o apoio do ComTur - Conselho Municipal de Turismo.O tradicional evento deve reunir milhares de pessoas de toda a região. Além do grupo ‘Discopraise’, o Valentim Gospel 2019 contará com a participação especial do Coral Elyon.O prefeito Adilson Segura foi quem implantou o Valentim Gospel na agenda oficial do município, em seu primeiro mandato. “Acreditamos que este evento é de grande importância para o município, pois além de reunir as famílias com o objetivo de celebrar a fé, fomenta o turismo e move a economia de Valentim Gentil”, disse Adilson Segura.DiscopraiseA banda nasceu em Brasília (DF). Há quase duas décadas nas estradas do Brasil, a banda Discopraise possui seis CDs gravados e dois DVDs. O projeto mais recente é o “Feito em Casa”.Estão à frente da banda Clayton Olee (vocalista), Cláudio Gomez (pianos) e Jota Albuquerque (baixo).