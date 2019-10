No dia 26 de novembro será aberta as propostas que serão apresentadas pelas empresas interessadas na obra, orçada em R$ 2,3 milhões.

publicado em 28/10/2019

Avenida ganhou grades de proteção para ciclovia em Rio Preto — Foto: Divulgação

São José do Rio Preto (SP) deverá ganhar uma ciclovia ligando duas das principais avenidas da cidade com o novo Terminal Urbano. A licitação para a construção da ciclovia foi aberta na semana passada.A ciclovia vai interligar as avenidas Philadelpho Gouveia Neto e Juscelino Kubitscheck, dando acesso ao bicicletário do novo terminal. Ao todo, a via para ciclistas terá quatro quilômetros, que ocupará parte do canteiro central da Avenida Bady Bassitt.No dia 26 de novembro será aberta as propostas que serão apresentadas pelas empresas interessadas na obra, orçada em R$ 2,3 milhões.Já foram iniciados serviços complementares na Avenida Philadelpho Gouveia Neto, como a instalação de gradis separando a área para ciclistas do fluxo de veículos e passarela metálica sobre o rio Preto junto à rua General Glicério.Com isso, a ciclovia que será construída irá se interligar com o Parque Linear do Rio Preto.