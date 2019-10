Seu Carlos não via a luz do dia há um mês, após sofrer um acidente de trânsito

publicado em 10/10/2019

Seu Carlos não via a luz do dia há um mês, após sofrer um acidente de trânsito (Foto: Divulgação / Hospital de Base)

Uma verdadeira força-tarefa foi montada por funcionários do Hospital de Base de Rio Preto para que um paciente, de 44 anos, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pudesse ver a luz do dia. A ação foi nesta quarta-feira, dia 09.Internado há um mês no hospital após sofrer um acidente de trânsito, com perda momentânea dos movimentos das penas, seu Carlos tinha o sonho de ver a luz do dia novamente.Uma equipe formada por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas se uniram para realizar esse sonho com responsabilidade e respeito.Após traçar um plano com todos os equipamentos necessários para a realização da ação, eles fizeram o transporte do paciente até o jardim do HB. O passeio durou cerca de 20 minutos. De acordo com o hospital, tempo suficiente para renovar as energias e transformar o sonho do seu Carlos em realidade.