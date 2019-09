Rosinei destacou a importância de mais uma verba conquistada na sua gestão

publicado em 14/09/2019

A prefeita de Parisi, Rosinei do Ivo, ao lado do governador João Doria na tarde deste sábado (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, João Doria, esteve neste sábado em Pindorama para a inauguração de obras e assinatura de convênios. Na oportunidade, Doria e a prefeita de Parisi, Rosinei Aparecida Silvestrini dos Santos, a Rosinei do Ivo, assinaram convênio de R$ 400 mil para recapeamento do município.Rosinei destacou a importância de mais uma verba conquistada na sua gestão. Ela lembrou que seu governo conseguiu, somente em 2019, R$ 150 mil com o deputado estadual Estêvão Galvão para reforma e ampliação do bairro da Tabuleta; R$ 150 mil com o deputado estadual Carlão Pignatari para a aquisição de uma patrulha agrícola; R$ 100 mil para custeio da saúde com o deputado estadual Dirceu Dalben; e R$ 250 mil com o vice-governador Rodrigo Garcia para a compra de um caminhão de lixo.Também neste ano, a prefeita conquistou, com o deputado federal Tiririca, R$ 150 mil para custeio da saúde; R$ 50 mil com o deputado federal Geninho Zuliani para custeio; R$ 250 mil com o deputado Marcos Pereira para infraestrutura e asfalto.O município investirá também R$ 25 mil de recursos próprios na iluminação do CDHU. A atual gestão adquiriu uma caminhonete Triton, cabine dupla, para a saúde, e nesta segunda-feira (16) começa a construção da praça no CDHU, obra de R$ 210 mil de emenda do governo do estado.