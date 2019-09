Veículo teria saído da pista e tombou na ribanceira em Santópolis do Aguapeí (SP). As causas do acidente ainda não foram identificadas.

publicado em 17/09/2019

Um homem morreu e 22 pessoas ficaram feridas após ônibus cair em ribanceira — Foto: Arquivo Pessoal

Um ônibus que transportava trabalhadores rurais de uma usina de açúcar caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (17) em uma estrada vicinal em Santópolis do Aguapeí (SP). Um homem morreu e 22 pessoas ficaram feridas.De acordo com os bombeiros, José Marinaldo, de 42 anos, chegou a ser levado para um hospital de Clementina (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras 22 pessoas continuam internadas.A estrada vicinal liga Santópolis do Aguapeí a Luziânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria saído da pista e capotou na ribanceira. As causas do acidente ainda não foram identificadas.Os bombeiros afirmaram que os 23 trabalhadores que estavam no ônibus foram socorridos e levados para hospitais da cidade e de Clementina.