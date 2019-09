Após ameaçar os moradores, roubaram o local e fugiram em direção a uma mata

publicado em 19/09/2019

. Após ameaçar os moradores, roubaram o local e fugiram em direção a uma mata (Foto: Divulgação)

Da redaçãoNesta quinta-feira (19) bandidos invadiram uma residência no município de Macaubal. Após ameaçar os moradores, roubaram o local e fugiram em direção a uma mata.De acordo com informações, a Policia Militar foi acionada e está a procura dos criminosos.A busca conta com o apoio do helicóptero águia e até o momento ningúem foi preso.