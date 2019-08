O pedido foi julgado improcedente em Votuporanga no ano passado, mas o médico recorreu

publicado em 29/08/2019

A enfermeira teria ofendido um médico de Valentim Gentil (Foto: Reprodução)

Da redaçãoApós o Tribunal de Justiça de São Paulo revogar a sentença determinada por um juiz de Votuporanga, uma enfermeira de Valentim Gentil terá que indenizar um ex-médico daquele município. Segundo informações, a mulher teria ofendido a conduta do profissional em virtude de uma receita médica entregue para uma paciente.A indiciada ainda teria recolhido a receita e dito que ele “era louco por receitar um remédio que paralisaria os rins da paciente”, além de falar que o médico “Só fazia coisas erradas”. Tendo a ação resultado em um processo na Justiça.O pedido foi julgado improcedente em Votuporanga no ano passado, mas o médico recorreu e o Tribunal de Justiça condenou a enfermeira. No acórdão, a condenada teria prejudicado o integrante do Programa Mais Médico, uma vez que ele não teve o contrato renovado com a Prefeitura de Valentim Gentil por conta das afirmações.No processo, ainda consta que a mulher participou de uma reunião com vereadores e de uma sessão ordinária, sendo que nesses eventos da Câmara, ela teria levado a receita do medicamento que o médico prescreveu para a paciente.O desembargador, ao redigir o acórdão, afirmou que não foi comprovada falha do profissional e a Justiça determinou o pagamento da indenização pela enfermeira, com valor atualizado que deve chegar a aproximadamente R$ 10 mil.