Rosa Luchi Caldeira foi condenada pelo Fórum de Votuporanga por contratar familiares para cargos de confiança durante seu mandato

publicado em 07/08/2019

Ex-prefeita de Valentim Gentil, Rosa Luchi Caldeira, é condenada (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Justiça de Votuporanga condenou a ex-prefeita de Valentim Gentil, Rosa Luchi Caldeira, por improbidade administração em razão da contratação de familiares para assumir cargos de confiança durante seu mandato na Prefeitura de Valentim Gentil.Segundo informações da sentença, a ex-chefe do Poder Executivo daquele município perdeu os direitos políticos durante três anos e terá que pagar uma multa que corresponde a quatro salários mínimos baseados no valor do último salário que recebeu.A sentença ainda proíbe que Rosa contrate qualquer pessoa por meio de órgãos públicos e receber benefícios ou incentivos fiscais, caso possua empresa, também com o prazo de três anos.A condenação diz respeito a contratação por parte da ex-prefeita do genro, cunhado e de duas filhas durante o mandato para que ocupassem cargos de confiança. No entanto, esta ação é determinada pela Justiça como nepotismo, que significa o ato de designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas.Conforme o juiz cita na sentença, os homens foram contratados sem qualquer critério ou concurso para o desempenho das funções nas secretarias de Obras e Assistência Social de Valentim Gentil. A condenação ainda cabe recurso no Fórum de Votuporanga.