Suspeito preso é o irmão do primeiro detido, que deu carona para autor praticar o crime; guarda está internado

publicado em 20/07/2019

Suspeito atira no guarda municipal em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (19) o suspeito de ter atirado em um guarda municipal durante um assalto a uma padaria em Araçatuba. O crime foi na noite desta quinta-feira (18) e a câmera de segurança do local registrou o tiro.O suspeito preso na tarde é o irmão do primeiro detido, que deu carona para autor praticar o crime. O autor dos disparos tem 25 anos e a polícia acredita que ele seja realmente o responsável pelos tiros.Segundo a polícia, o suspeito foi preso na casa de familiares, no bairro Jardim TV. Ele tentou se esconder embaixo da cama para não ser preso.Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento em que um guarda civil municipal é baleado dentro de uma padaria, no bairro Planalto.Na imagem é possível ver um cliente encostado no balcão do caixa. O assaltante entra no comércio vestido com um agasalho branco e com a cabeça coberta por um gorro (assista acima).O criminoso passa pelo homem, vai em direção ao guarda, que aparece no canto inferior direito do vídeo, e aponta a arma para ele.A vítima levanta as mãos para mostrar que se rendeu, mas o assaltante dispara duas vezes e foge pela porta do estabelecimento. A ação é rápida e dura menos de 10 segundos. Após os disparos, as pessoas que estavam no interior da padaria saíram correndo assustadas.O guarda não estava fardado e de folga. Ele foi baleado em uma das mãos e na barriga e precisou ser levado para a Santa Casa de Araçatuba, onde está internado.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba