Dupla roubou carro, carteira e celular da vítima. Ladrões não foram identificados; polícia vai investigar o crime

publicado em 08/07/2019

O motorista pediu ajuda em uma chácara e chamou a polícia (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi ameaçado, amarrado com um carregador de celular e roubado por passageiros na madrugada deste domingo (7), durante uma corrida em São José do Rio Preto (SP).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma mulher solicitou a corrida pelo aplicativo e, quando o motorista chegou ao local, dois homens entraram no carro. Um deles afirmou ser o namorado dela.

Os suspeitos pediram para vítima levá-los até uma chácara. Chegando ao local, os homens ameaçaram o motorista com uma faca e anunciaram o assalto.

Ainda segundo o B.O., eles amarraram a vítima com um cabo de carregador de celular e fugiram com o carro, carteira e celular do homem.

O motorista pediu ajuda em uma chácara e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, fizeram uma buscas pelas proximidades e encontraram o carro abandonado.

Os ladrões não foram identificados. A polícia vai investigar o crime.