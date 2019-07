Região

Menores são apreendidos em operação contra linhas cortantes em Rio Preto

Seis adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram flagrados soltando pipas com linhas cortantes no bairro Colorado

publicado em 08/07/2019

Operação contra linhas cortantes de pipa apreender 6 menores em Rio Preto (Foto: Reprodução) Seis menores foram apreendidos em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) contra linhas cortantes utilizadas em pipas, no bairro Colorado, em São José do Rio Preto (SP), neste domingo (7). De acordo com a Polícia Militar, os adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram levados para a delegacia e os pais deles foram chamados para assinar um termo de responsabilidade. Segundo o chefe dos agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude, Fábio Acayaba, em situações como esta, envolvendo menores, os responsáveis podem ter que pagar multa R$ 6 mil, além de responder criminalmente. “Vamos encaminhar um relatório para o juiz para ele verificar quais providencias irão ser tomadas. Ele pode optar por multa ou advertência”, diz Fábio Acayaba. Segundo a Guarda Civil Municipal, mais de 2.100 linhas cortantes foram apreendidas no município durante todo o ano passado. "Pode ser fatal se um motociclista for atingido pela linha com cerol. O tecido muscular, a pele é muito sensível", afirma Roger Assis, Guarda Civil Municipal. Além de trazer perigo aos motociclistas, os moradores do bairro Colorado também afirmam que a prática causa transtornos. "Eles quebram nossa cerca todinha. Quebram o fio da internet e temos que ficar sem usá-la", diz uma moradora que preferiu não se identificar. A 'Operação Linha Cortante' começou no bairro Colorado e vai passar por diversas regiões de Rio Preto até o final de agosto. Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba

