Região

Marília Mendonça abre a grade de shows da Expô de Araçatuba

Evento começa na sexta-feira (5) e vai até o dia 14 no Recinto de Exposição do município. Além do sertanejo, cantores de pagode, funk e gospel irão agitar o evento.

publicado em 04/07/2019

Marília Mendonça será uma das atrações da Expô de Araçatuba — Foto: Alexandre Justino A cantora Marília Mendonça vai abrir a grade de shows da 60º edição da Expô de Araçatuba (SP). O evento começa na sexta-feira (5) e vai até o dia 14 no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. A rainha da sofrência, como é chamada pelos fãs, vai animar o público com as novas músicas “Sem Sal”, “Bebi Liguei” e “Todo mundo vai sofrer”. Além do sertanejo, cantores de pagode, funk e gospel irão agitar o evento. Confira aqui a grade completa de shows. Os ingressos vão custar a partir de R$ 45 e podem ser comprados pelo site. Haverá também a Expô Solidária, no dia 10 de julho, que terá como ingresso um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será para entidades beneficentes do município.



Fonte. G1

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2019/07/marilia-mendonca-abre-a-grade-de-shows-da-expo-de-aracatuba-n56433