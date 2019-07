Segundo a polícia, assaltantes também o agrediram e o colocaram no porta-malas do veículo; nenhum suspeito foi preso

publicado em 08/07/2019

Os criminosos fugiram para um matagal assim que viram os policiais (Foto: Reprodução)

Um guarda municipal aposentado teve a arma roubada durante assalto, em Araçatuba (SP), na madrugada desta segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, o guarda trabalhava como motorista de aplicativo, quando foi chamado para uma viagem próximo ao recinto onde está acontecendo a Expô Araçatuba.

Dois homens entraram no carro e anunciaram o assalto. Eles roubaram a arma dele, o agrediram e o colocaram no porta-malas do veículo.

Ainda segundo a PM, antes de ser colocado no porta-malas, o homem conseguiu acionar a polícia, que localizou o veículo em Penápolis (SP), cidade próxima a Araçatuba.

Os criminosos fugiram para um matagal assim que viram os policiais. A vítima foi levada para um pronto-socorro. Nenhum suspeito foi preso.

Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba