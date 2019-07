Carlos Roberto Pereira, de 53 anos, foi identificado graças ao documento de identidade que estava no bolso da calça

publicado em 05/07/2019

Reinier, que mora em Rio Preto, e Carlos Pereira, o pai que estava desaparecido (Foto: Album de família)





As equipes de buscas de Brumadinho encontraram o corpo do operário Carlos Roberto Pereira, de 53 anos, pai do vendedor Reinier Pereira, 31 anos, morador de Rio Preto. O trabalhador estava desaparecido desde 25 de janeiro deste ano, quando ocorreu o desmoronamento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG).

A informação foi confirmada pelo coronel Flávio Godinho Pereira, da coordenação das equipes de buscas. Carlos é a 247ª vítima da tragédia, mas sua identificação foi facilitada, porque um documento de identidade foi encontrado no bolso de sua calça.

O corpo de Carlos, que era trabalhador terceirizado da Companhia do Vale do Rio Doce, foi encontrado na quarta-feira, 3, praticamente intacto, em uma área denominada pelas equipes de buscas como Remanso 1, onde a massa de rejeito da barragem ficou represada.

Segundo o coronel Flávio Godinho Pereira, após o encontro do corpo, foram realizados os processos de confirmação de identidade pelo Instituto de Criminalística.