Polícia Militar foi chamada após gerente desconfiar dos suspeitos; golpistas confessaram o crime e foram levados para a delegacia.

publicado em 20/07/2019

Na manhã deste sábado (20), o gerente da agência bancária foi chamado para fazer o reconhecimento dos suspeitos (Foto: Reprodução)

Um casal foi preso suspeito de estelionato após tentar sacar R$ 60 mil com documentos falsos em uma agência bancária na região central de São José do Rio Preto (SP), na manhã de sexta-feira (19).De acordo com a Polícia Militar, funcionários da agência suspeitaram do casal e acionaram a polícia.Ao chegar ao local, policiais abordaram os suspeitos, que confessaram que estavam na agência para aplicar um golpe e que os documentos eram falsos.Ainda segundo a corporação, o casal foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e ficou à disposição da Justiça.Na manhã deste sábado (20), o gerente da agência bancária foi chamado para fazer o reconhecimento dos suspeitos.Ele afirmou que, além do casal, um outro homem teria participado da tentativa de golpe. O terceiro golpista ainda permanece sem ser identificado.fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba