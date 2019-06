O motorista não soube dizer o motivo do incêndio que deixou o veículo destruído

publicado em 26/06/2019

Van pega fogo em rodovia que liga Cardoso a Riolândia (Foto: Reprodução)

Da redação

Na tarde desta quarta-feira (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência.

Uma Van pegou fogo na rodovia Waldemar Lopes Ferraz, que liga a cidade de Cardoso a Riolândia, próximo a usina, que fica às margens da rodovia.

De acordo com informações, o motorista não soube dizer o motivo do incêndio que deixou o veículo destruído e apesar do susto, ninguém se feriu.