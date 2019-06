Em nove dias, Rio Preto confirmou 2.969 novos casos da doença; outros 7.991 já foram descartados e 1.680 continuam sendo investigados

publicado em 29/06/2019

Larvas do mosquito da dengue em Rio Preto (Foto: Reprodução/TV TEM)

São José do Rio Preto (SP) chegou aos 29.349 casos positivos de dengue neste ano, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde da cidade nesta sexta-feira (28).

No último boletim divulgado, no dia 19 de junho, a cidade tinha 26.380. Em nove dias, Rio Preto confirmou 2.969 novos casos da doença. Outros 7.991 já foram descartados e 1.680 continuam sendo investigados. No total, Rio Preto já registrou nesse ano 39.020 notificações.

De acordo com a secretaria, nessa última semana não houve mortes registradas, mas o município contabiliza 13 óbitos pela doença este ano.

Outras doenças

O mosquito Aedes aegypti também é responsável por transmitir o vírus da zika e a chikungunya. A Secretaria de Saúde também informou os casos registrados das doenças neste ano na cidade.

Em 2019, o município contabiliza 429 notificações para a zika, das quais 403 já foram descartadas e 25 estão sendo investigadas. Um caso da doença foi confirmado.

Já sobre a chikungunya, o município contabiliza 87 notificações, das quais 64 foram descartadas e 22 continuam em investigação. Um caso da doença foi confirmado.