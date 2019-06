Motorista não conseguiu frear a tempo e atropelou o motociclista, que estava caído na pista. Carros que vinham atrás se envolveram em um engavetamento e um outro atropelou um cavalo em Santo Antônio do Aracanguá (SP).

publicado em 01/06/2019

Acidente aconteceu na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães — Foto: Thiago Augusto

Um jovem de 18 anos morreu ao se envolver em um acidente com cinco veículos e um cavalo na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, no trecho de Santo Antônio do Aracanguá (SP). A batida foi na noite desta sexta-feira (31) e a vítima estava de moto.

Segundo a polícia, o motorista de um dos carros envolvidos atropelou o estudante João Victor Christofano Oliveira, que estava caído na rodovia. Na sequência, o carro atropelou também o cavalo.

De acordo com o que o motorista disse para a polícia, antes do atropelamento, havia um carro escuro que estava próximo da vítima, que deixou o local sem ser identificado.

O atropelamento do jovem causou um engavetamento. Um dos veículos que vinha em seguida conseguiu frear a tempo, mas outro não, e bateu na traseira do carro.

Depois do acidente, outro motorista, de 66 anos, não viu nenhum tipo de sinalização e bateu no animal e capotou, mas não sofreu lesões graves.

O motociclista João Victor chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos. O cavalo também morreu.