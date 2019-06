Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que ele estava pegando carona no trem, quando foi atingido. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

publicado em 12/06/2019

Corpo da vítima perto da linha do trem na região central de Rio Preto — Foto: Renato Pavarino/G1

Um homem morreu depois de ser atropelado por um trem no cruzamento da linha férrea com a Rua Bernardino de Campos, na região central de São José do Rio Preto (SP), nesta quarta-feira (12). A vítima ainda não teve a identidade revelada.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o homem estaria pegando carona com o trem, quando acabou atropelado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para ir até o local e vai analisar o acidente para apontar o que realmente aconteceu.

Por causa do acidente, o trem ficou parado e o trânsito ficou interditado no local. Após a liberação da perícia, a rua deverá ser liberada.