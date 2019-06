Suspeitos também roubaram o carro de um funcionário

publicado em 04/06/2019

Os suspeitos ainda não foram identificados (Foto:Birigui Notícias)

Criminosos invadiram uma empresa de Birigui (SP) e levaram um cofre e um carro na manhã desta terça-feira (4) no bairro Jardim São Conrado.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos funcionários chegou na empresa e, ao entra,r foi rendido por quatro homens que já estavam no local.