publicado em 04/06/2019

Mosquito Aedes aegypti — Foto: Raul Santana/Fundação Oswaldo Cruz/Divulgação

A Vigilância Epidemiológica de Birigui (SP) confirmou, na tarde desta terça-feira (4), mais cinco mortes causadas por complicações da dengue. Ao todo, sete pessoas morreram desde o começo do ano de 2019.

De acordo com o órgão, as últimas cinco vítimas são idosas e faziam tratamentos médicos contra comorbidades.

Últimas mortes

Um idoso de 68 anos do bairro Jandaia morreu no dia 1º de abril, com doenças associadas (hipertensão e diabetes);

Um senhor de 79 anos do bairro Recanto Verde, morreu no dia 21 de abril, portador de hipertensão e problemas no fígado;

Um idoso de 90 anos morador do Centro morreu no dia 22 de abril, com associação de pneumonia, Alzheimer e Parkinson;

Um idoso de 92 anos morador do bairro São Vicente morreu no dia 1º de maio, portador de hipertensão;

E uma senhora de 63 anos, moradora do bairro Jardim Pérola, morreu no dia 6 de maio, portadora de hipertensão e diabetes.

Ainda segundo a vigilância, até o momento, foram confirmados 6.365 casos positivos e outros 99 seguem em investigação.

Para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti, além das ações de rotina, a prefeitura chamou 33 pessoas aprovadas em processo seletivo para trabalho de auxiliar de serviços gerais.

O auxiliar de serviços gerais irá executar tarefas de limpeza geral de ruas, de praças e terrenos e imóveis públicos, removendo a terra e outros materiais acumulados em decorrência das chuvas.