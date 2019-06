Cantor passou por uma cirurgia de apendicite no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), após passar mal antes de um show em Goiás.

publicado em 06/06/2019

Cristiano durante show no interior de São Paulo; cantor deve voltar aos palcos nesta sexta-feira (7) — Foto: Érico Andrade/G1

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi liberado para retornar aos shows ao lado do irmão, Zé Neto, após passar por uma cirurgia de emergência por causa de apendicite. A cirurgia foi realizada na quarta-feira passada, dia 29 de maio, no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

Em uma rede social, Cristiano fez um vídeo com o médico confirmando a volta ao trabalho. Cristiano deve voltar aos palcos nesta sexta-feira (7), quando a dupla se apresenta em Paty dos Alferes (RJ), na Festa do Tomate.

Nesta quinta-feira (6), Zé Neto ainda deve se apresentar sozinho em Formiga (MG).

“Sexta-feira estou de volta com vocês, obrigado pelas orações, pelo apoio e estou muito feliz por sexta poder voltar e a recuperação está maravilhosa”, afirma no vídeo o cantor.

No domingo (9), Zé Neto e Cristiano são esperados na 104ª Festa Junina de Votorantim (SP), onde fazem o show principal da noite.

Cirurgia de emergência

O sertanejo passou mal um pouco antes da apresentação em Jataí (GO), que faria no dia anterior. Com a ausência de Cristiano, Zé Neto fez o show sozinho.