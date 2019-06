Mais de 65 novilhas serão leiloadas no evento em prol à Santa Casa de Votuporanga, neste domingo (16/6)

publicado em 12/06/2019

São aproximadamente 50 pessoas que arregaçam as mangas e fazem acontecer (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Uma frase do líder espiritual Dalai Lama representa muito bem a população de Américo de Campos: “O desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço”.

É exatamente assim Américo de Campos. Com uma disposição enorme, solidariedade maior ainda, a comissão de voluntários realiza a quinta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga neste domingo (16/6). São aproximadamente 50 pessoas que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Cuidam do gado, da alimentação, das bebidas. Tudo pensando nos pacientes assistidos pelo Hospital.

O evento terá início às 11h, no Recinto de Exposições – José Catalan. A programação é para toda a família, além do tradicional leilão, haverá almoço. A renda será revertida para o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O leilão contará com 65 novilhas, que serão arrematadas. “Temos bezerros de excelente qualidade. O comprador, além de contribuir com a Instituição, vai adquirir animais muito bons”, contou Antônio de Souza Santos, conhecido como Perereca, um dos organizadores.

Durante o evento, serão comercializados pão com carne, refrigerante, cerveja e espetinho. “Estamos muito envolvidos com a causa. Trabalhando durante várias semanas, para que a população prestigie”, complementou. Perereca agradeceu os parceiros Prefeitura, Câmara e Santa Fé por ceder as tendas.

O organizador relembrou como tudo começou. ““Eu e meu irmão sugerimos de fazer leilão para a Santa Casa. Participei de vários eventos para Pastoral da Saúde, outras entidades e sugeri de promover um para o Hospital. Pensamos em um formato regional e depois cada cidade realizou o seu, individualmente. Ficamos muito felizes de ver o quanto que arrecadamos a cada edição”, disse.