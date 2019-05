Região

Mulher é amordaçada e agredida por ladrão dentro de casa em Rio Preto

De acordo com a polícia, a vítima estava no quarto quando ouviu um barulho na casa. Ao ver o que estava acontecendo, ela encontrou um ladrão com uma faca, que a rendeu e a levou para o quarto.

publicado em 09/05/2019

Mulher é amordaçada e agredida por ladrão dentro de casa em Rio PretoUma mulher de 48 anos foi roubada dentro de casa, nesta quarta-feira (8), no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto (SP). A vítima chegou a ser amordaçada e trancada em um quarto pelo suspeito. De acordo com a polícia, a vítima estava no quarto quando ouviu um barulho na casa. Ao ver o que estava acontecendo, ela encontrou um ladrão com uma faca, que a rendeu e a levou para o quarto. No cômodo, ela foi amarrada, amordaçada e agredida no rosto. Com ela amarrada, o ladrão fugiu levando o celular e R$ 1,6 mil da vítima. Na casa estavam os dois filhos da mulher, que dormiam e não presenciaram o que aconteceu. Quando o ladrão foi embora, a mulher conseguiu gritar por socorro, quando os filhos chegaram e arrombaram a porta. Na casa não há câmera de segurança e a polícia procura pelo suspeito.

