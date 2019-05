O acidente aconteceu na vicinal que liga o município ao distrito de Boa Vista dos Andradas

publicado em 10/05/2019

O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram no local (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira, na estrada vicinal que liga o município de Álvares Florence ao distrito Boa Vista dos Andradas e um homem de 53 anos morreu.

Segundo informações preliminares, unidade do Corpo de Bombeiros e Votuporanga e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foram acionados para atender uma ocorrência de capotamento de um automóvel naquela cidade.

Conforme as informações, as equipes de resgate estiveram imediatamente no local e removeram a vítima de 53 anos de dentro do veículo com parada cardiorrespiratória, onde realizaram manobras de reanimação, tendo sucesso após uma hora de procedimento.

Ainda de acordo com as informações, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave, onde passou por atendimento médico, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito.

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e as causas do acidente serão investigadas.