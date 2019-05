Palestra com dicas para autodesenvolvimento e noite de autógrafos fazem parte da programação

publicado em 14/05/2019

Marcos Scaldelai lançará seu terceiro livro (Foto: Divulgação)

O Presidente do LIDE Rio Preto e um dos empresários mais admirados no país, Marcos Scaldelai lança seu terceiro livro - Indispensável, Imbatível e Invencível - Estratégias para se destacar, gerar resultados e ter o reconhecimento que você merece - no próximo dia 21 de maio, às 19h, no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto.

“Coloque-se como relevante na vida das pessoas, ao ponto de elas sentirem vontade de tê-lo como aliado” esta é uma das afirmações que Scaldelai, faz em seu novo livro. A publicação, que já está nas livrarias de todo o Brasil pela Editora Gente, traz aos leitores dicas para sair da estagnação, mudar de atitude e alcançar seus sonhos.

Considerada best-seller, a obra está em sua 3ª edição e já vendeu mais de 10 mil exemplares. O prefácio de Robinson Shiba, presidente do China in Box, é outro detalhe impactante do livro.

“SEJA IN: Indispensável, imbatível e invencível”, resume Scaldelai. “Todos passamos por situações com as quais não nos identificamos, seja em casa ou na empresa. Sabe quando a gente perde o propósito e vê aquele sonho ficar cada vez mais distante? Pois é, é quando os sentimentos de infelicidade, vazio e injustiça assumem o controle do pensamento e parece que estamos num beco sem saída... Em situações como essa, é preciso se desencostar do muro para enxergar a luz no fim do túnel”.

Especialista em atitudes de empreendedorismo e liderança, Scaldelai nos desafia, neste novo livro, a nos tornarmos inconformados com as situações indesejadas e a desenvolver as atitudes necessárias para se tornar indispensável, imbatível e invencível!

As inscrições para a palestra, que acontecerá no Cinépolis Iguatemi, são gratuitas e limitadas e devem ser realizadas através do endereço rsvp@lideriopreto.com.br.