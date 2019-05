Homem disse na delegacia que pegou a droga na região sul de Rio Preto, perto da Rodovia BR-153, e que iria entregar a droga para uma pessoa e receberia R$ 5 mil pelo serviço.

publicado em 04/05/2019

Maconha apreendida pela polícia em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante com 20 quilos de maconha dentro de um carro no bairro Jardim Santo Antônio, em São José do Rio Preto (SP), na madrugada deste sábado (4).

Segundo a polícia, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando pediu para um carro parar. O veículo não obedeceu e a polícia acompanhou o motorista por 10 quarteirões.

Quando fez a abordagem, a polícia encontrou 18 tijolos de maconha e outros pedaços menores da droga no banco de trás do carro.

O homem disse na delegacia que pegou a droga na região sul de Rio Preto, perto da Rodovia BR-153, e que iria entregar a droga para uma pessoa e receberia R$ 5 mil pelo serviço.