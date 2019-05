Aquishow Brasil 2019, acontece entre os dias 14 e 17 de maio em Santa Fé do Sul (SP)

publicado em 14/05/2019

Anuário PeixesBR de 2019 (Foto: Assessoria de imprensa e treinamento)

São Paulo, maio de 2019 – A Guabi Nutrição e Saúde Animal participa da Aquishow 2019 e apresenta suas novas linhas, recém lançadas, GuabiTech e Evolution. Segundo João Manoel Cordeiro Alves, gerente de Produtos para Aquacultura, “estas rações receberam o Selo Gen, porque trazem tecnologias que aumentam a produtividade com saúde e segurança, resultado de anos de trabalho no Centro de Pesquisas da Alltech, em Lexington, Kentucky – Estados Unidos, um dos maiores e mais modernos do mundo e o único especializado em Nutrigenômica Animal”.

A Nutrigenômica estuda como os nutrientes alteram a expressão gênica, um novo conceito em nutrição que busca o que há de mais natural para otimizar a eficiência dos alimentos, diminuindo o uso de medicamentos, aumentando o ganho em peso e a lucratividade do negócio. “As novas linhas de ração são a terceira ferramenta do projeto Aqua do Futuro, que se unem ao SIGAD (Sistema Guabi de Alto Desempenho) e dos aplicativos para controle e gerenciamento das fazendas”, ressalta o gerente.O setor segue confiante no crescimento, apesar das crises hídricas e econômicas vivenciados no país. De acordo com o Anuário PeixesBr, divulgado no início deste ano, o mercado registrou um aumento de 24,83%, entre 2014 e 2018, acréscimo de 143.760 toneladas. “No último ano, o crescimento foi puxado pela tilápia, que cresceu mais de 11% com relação a 2017”, afirma João.

Sobre o evento: A Peixe SP – Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União (Associação que representa produtores de organismos aquáticos no estado de São Paulo) - realizará a Aquishow Brasil 2019, que acontece entre os dias 14 e 17 de maio em Santa Fé do Sul (SP). O evento aproxima produtores, técnicos, consumidores, fornecedores de equipamentos, rações, aditivos, com muita oportunidade para negócios e atualização sobre assuntos técnicos, como prevenção de doenças, alimentação, processamento de pescados, boas práticas de produção e muito mais. As palestras, apresentações, mesas de discussão e os estandes estarão no Complexo Turístico, Cultural e Histórico Roberto Rollemberg, situado na av. Waldemar Lopes Ferraz, s/n, Estância Turística de Santa Fé do Sul-SP.

Guabi Nutrição e Saúde Animal - Uma empresa que há mais de 44 anos se dedica ao desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, voltados para o bem-estar de todo o ciclo: animais, produtores, criadores e consumidor final. Investe na qualidade dos insumos e tecnologias de ponta que garantem o melhor resultado, e é hoje uma das maiores empresas de nutrição e saúde animal do país. Tem forte atuação em todos os estados brasileiros e exportações frequentes para mais de 30 países. Atualmente, a Guabi possui cinco unidades fabris distribuídas pelo Brasil, além de dois Centros de Distribuição localizados nas regiões Nordeste e Centro Oeste, e seu escritório nacional, localizado em Campinas/SP.